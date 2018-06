Video zu „Lost My Mind“: So klingt es, wenn Lily Allen ihren Verstand verliert

Foto: WireImage, Joseph Okpako. All rights reserved.

NO SHAME ist der Titel von Lily Allens neuer Platte und dementsprechend ohne Scham hat sie sich auch in der Promo und diversen Vorab-Interviews gegeben. Ob Vagina-Blitzer-Foto oder eine sehr explizite Drogenbeichte in Form des Songs „Trigger Bang“ mit dem britischen Rapper Giggs. Die Britin tabuisiert nichts.

Auch interessant Lily Allen postet Fotos ihrer Vagina (um ihr neues Album zu bewerben) Nun zeigt sie sich aber von einer etwas ernsteren Seite. In ihrer neuen Single, die gleichzeitig mit dem Album erscheint, thematisiert die Pop-Sängerin ihre Scheidung von Ehemann Sam Cooper. „Lost My Mind“ heißt das Stück und ist ein sehr persönlicher Song über das eigene Scheitern. Aber auch über sowas müsse gesprochen werden, wie Allen in einem Interview mit GQ klarstellte. Das dazugehörige Video wurde unter Regie von Myles Wittingham gedreht und veranschaulicht das Innenleben seiner Protagonisten.

Seht hier das Video zu „Lost My Mind“

https://www.youtube.com/watch?v=XQi0ORxEyRA Video can’t be loaded: Lily Allen – Lost My Mind [Official Video] (https://www.youtube.com/watch?v=XQi0ORxEyRA)

Für zwei weitere Konzerte kommt Lily Allen mit ihrem neuen Werk im Dezember außerdem auch auf Tour. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Lily Allen auf Tour

04. 12. – Berlin- Astra

05. 12. – Köln – Live Music Hall

NO SHAME, Lily Allens viertes Album, ist am 8. Juni erschienen – und vielleicht ihr persönlichstes. Den Eindruck bekamen wir zumindest bei ihrem ersten Live-Aufritt nach vier Jahren Pause in Berlin.