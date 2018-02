ME präsentiert: Kele Okereke kommt im Mai für drei Konzerte nach Deutschland

Die meisten kennen Kele Okereke wohl als Frontmann der Band Bloc Party. Aber auch solo hat der Brite sich bereits ausgetobt. Unter dem Namen Kele veröffentlichte er 2010 das Elektro-Dance-Album THE BOXER, es folgten eine EP (THE HUNTER) und 2014 das ebenfalls sehr elektronische Album TRICK. Passend dazu machte sich der Sänger auch als DJ in der Clubszene einen Namen.

Inzwischen veröffentlicht Kele unter seinem vollen Namen Kele Okereke Platten. 2017 erschien mit FATHERLAND sein wohl bisher persönlichstes Album, indem er auch seine neue Rolle als Vater aufgreift. Denn nicht nur der Name ist bei Kele Okereke neu, sondern auch der Sound. Seine neuen Songs sind folkige Singer-Songwriter Stücke, leise und harmonisch, ganz anders als man es von seinen vorherigen Platten gewohnt ist.

Mit eben jenen neuen Sound geht der 35-Jährige nun auf Tour und gibt auch einige Konzerte in Deutschland. Vielleicht erlebt man ja auch ein paar „Kele“-Songs in neuem, akustischem Gewand.

Kele Okereke auf Tour

02. Mai Köln| Luxor

04. Mai Berlin | Silent Green

05. Mai Hamburg | Molotow

Tickets gibt’s ab sofort im Vorverkauf und zwar hier.