Melanie Safka: Woodstock-Sängerin ist tot

Die Musikerin feierte in Woodstock ihren Durchbruch.

1969 erlangte Melanie Safka, besser bekannt als Melanie, durch ihren Auftritt beim Woodstock-Festival Bekanntheit, landete später Hits wie „Brand New Key“ oder „Lay Down (Handels in the Rain)“. Am 23. Januar ist sie nun mit 76 Jahren gestorben.

„Unsere Welt ist heute viel dunkler“

Ihre Kinder teilten die Nachricht über Facebook. „Es fällt uns sehr schwer, diese Nachricht zu schreiben, und es gibt so viele Dinge, die wir zuerst sagen wollen, und es gibt keinen einfachen Weg, außer es zu sagen … Mama ist am 23. Januar 2024 friedlich aus dieser Welt in die nächste übergegangen“, so fangen die Zeilen von Leilah, Jeordie und Beau Jarred an.

Weiter schreiben sie, dass sie untröstlich sind, jedoch danken sie „jedem einzelnen“ für die Zuneigung gegenüber Safka und sagen, dass ihre Mutter ihre Fans sehr geliebt hat. „Sie war eine der talentiertesten, stärksten und leidenschaftlichsten Frauen ihrer Zeit, und jedes Wort, das sie schrieb, jede Note, die sie sang, spiegelte dies wider“, fuhren sie fort.

„Unsere Welt ist heute viel dunkler, die Farben eines tristen, verregneten Tennessee verblassen durch ihre Abwesenheit, aber wir wissen, dass sie immer noch hier ist und von den Sternen auf uns alle herablächelt, auf euch alle.“

Ihre Kinder planen für die Verstorbene eine „Lebensfeier“ zu der alle eingeladen sind, die ihr zu Ehren kommen möchten, schrieben sie. „Bitte lasst uns, ihre Familie, in dieser Zeit in Ruhe, während wir um sie trauern, uns an sie erinnern und herausfinden, wie wir uns in dieser verrückten Welt ohne sie zurechtfinden“.

Seht hier den Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich hatte sogar meine Mutter dabei“

1969 wurde Melanie Safka mit dem Hubschrauber auf die Bühne des Woodstock-Festivals geflogen. Damals war die Sängerin 22 Jahre alt. Sie erzählte dem „Guardian“ 2021, dass sie nervös war, vor Hunderttausenden von Menschen aufzutreten. Die Musikerin habe stundenlang auf ihren Auftritt gewartet, während ihre Nervosität immer größer wurde. „Es war ein unglaublich beängstigender Tag“, erzählte Safka. „Ich dachte einfach, es wäre ein Wochenende des Singens. Ich stellte mir Familien mit Picknickdecken und Kunsthandwerk vor. Ich hatte keine Ahnung“, beschrieb sie weiter ihre Erwartungen. „Ich ging in die Lobby und da war Janis Joplin. Ich dachte: ‚Das kann ich nicht machen. Ich habe keine Hitplatten, niemand weiß, wer ich bin.‘ Ich hatte keine Musiker dabei, keinen Roadie – ich hatte aber meine Mutter dabei!“

„Der Schrecken wuchs in mir. Der Gedanke, dass ich vor all diesen Leuten und auf dieser riesigen Bühne auftreten würde – ich war ganz allein.“ Dann begann es zu regnen. Safka glaubte, dass alle nach Hause gehen würden. „Es regnet, ich bin frei, ich gehe zurück ins Leben, wie es war. Vielleicht werde ich Archäologe, vielleicht gehe ich zum Friedenskorps. Da sagten sie: ‚Du bist der Nächste‘.“

Seht hier Melanies Woodstock-Auftritt

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Melanie nach dem Woodstock-Festival

Die Stimmung des Festivals verarbeitete die Folk-Sängerin 1970 in ihrer Single „Lay Down (Candles in the Rain)“. Im selben Jahr veröffentlichte Safka eine Coverversion von „Ruby Tuesday“ der Rolling Stones, womit sie auch in Deutschland in der Top Ten der Charts landete. 1971 hatte die jetzt Verstorbene mit dem Lied „Brand New Key“ weiter Erfolg und erhielt dafür die Goldene Schallplatte.

Bis zum Schluss war Melanie Safka aktiv, sie stand weiter auf der Bühne und arbeitete an neuer Musik. Zuletzt war die Musikerin mit einem Album mit Coversongs beschäftigt. Die Platte mit dem Titel SECOND HAND SMOKE wäre ihre 32. Platte gewesen, wie ihr Label Cleopatra mitteilte.