Metronomy: Album-Details und neue Single „Salted Caramel Ice Cream“ im Stream

Verkannte Kunst (2): Die Kelly Family will der Welt nichts als Liebe geben (und unanständig viel Geld verdienen, wer könnte es ihnen verdenken)

Ein Plädoyer für The Kelly Family: Wem bei Paddys und Angelos klarem Gesang in „I Can’t Help Myself“, in dem so viel aufrichtig Gutes und Heiles liegt, nicht zumindest ein bisschen das Herz aufgeht, der sagt auch kleinen Kindern, dass sie Bankangestellte werden sollen – behauptet ME-Kolumnistin Julia Lorenz in der zweiten Ausgabe ihrer Rubrik „Verkannte Kunst“.