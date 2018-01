MGMT verkürzen Wartezeit auf neues Album mit Single „Hand It Over“

In Kürze erscheint mit LITTLE DARK AGE das neueste Album von MGMT. Bevor jedoch der Nachfolger des selbstbetitelten dritten Albums kommt, veröffentlicht das Psych-Pop-Duo mit „Hand It Over“ die nächste Single.

Nach dem wavigen Titeltrack und dem verspielten „When You Die“ zeigt „Hand It Over“ eine ruhigere, verschleppte Facette MGMTs. Die Hoffnungslosigkeit des Songs spiegelt sich dabei in Zeilen wie „Might just fuck us over/ But the doors won’t shut/ until they’re sure there’s nothing left to use.”

„Hand It Over“, den nächsten Vorboten von LITTLE DARK AGE, des ersten MGMT-Album seit 2013, könnt Ihr hier streamen:

Wie uns das letzte MGMT-Album gefallen hat, könnt Ihr hier in der Rezension von ME-Chefredakteur Albert Koch nachlesen: