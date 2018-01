MGMT haben ihr neues Album „LITTLE DARK AGE“ nun offiziell angekündigt

Nachdem über Monate hinweg nur spekuliert wurde, herrscht seit einigen Wochen Gewissheit: MGMT werden 2018 ihr viertes Album herausbringen. Den Titel LITTLE DARK AGE hatten sie bereits verraten, auch ein paar Songs hören lassen. Nun kündigen sie den Nachfolger ihres 2013 erschienenen Vorgängers MGMT auch offiziell an – mit ein paar weiteren Details.

LITTLE DARK AGE soll am 9. Februar 2018 erscheinen. Es wird zehn neue Songs beinhalten und mit folgendem Artwork daherkommen:

01. „She Works Out Too Much“

02. „Little Dark Age“

03. „When You Die“

04. „Me and Michael“

05. „TSLAMP“

06. „James“

07. „Days That Got Away“

08. „One Thing Left to Try“

09. „When You’re Small“

10. „Hand It Over“

LITTLE DARK AGE wurde von MGMT, Patrick Wimberly (Chairlift, Kelela, Blood Orange) und Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, Tame Impala) produziert.

Eine Tour haben MGMT ebenfalls angekündigt, und die startet sogar in Deutschland:

01/30 – Berlin, DE @ Huxley’s

02/02 – Amsterdam, NL @ Paradiso

02/03 – Brussels, BE @ AB Main Hall

02/05 – Paris, FR @ La Cigale

02/06 – London, UK @ Electric Brixton

03/02 – St. Paul, MN @ Myth

03/03 – Chicago, IL @ Riviera Theatre

03/05 – St. Louis, MO @ Peabody Opera House

03/07 – Dallas, TX @ South Side Ballroom

03/08 – Austin, TX @ ACL Live at Moody Theater

03/09 – New Orleans, LA @ BUKU Music & Art Project

03/11 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium

03/13 – Atlanta, GA @ Coca-Cola Roxy

03/15 – Washington, DC @ The Anthem

03/16 – Boston, MA @ Orpheum Theatre

03/17 – Montreal, QB @ MTELUS

03/19 – Toronto, ON @ Massey Hall

03/20 – Philadelphia, PA @ Electric Factory

03/24 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

03/25 – Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel

05/07 – Denver, CO @ Fillmore Auditorium

05/09 – Calgary, AB @ Big Four Building

05/11 – Vancouver, BC @ Orpheum Theatre

05/12 – Seattle, WA @ Showbox SODO

05/15 – San Francisco, CA @ Warfield Theatre

05/18 – Hollywood, CA @ Palladium

05/19 – San Diego, CA @ San Diego Civic Theatre

05/20 – Tempe, AZ @ Marquee Theatre

06/14-17 Dover, DE @ Firefly Music Festival

06/29-07/01 – Beuningen, NL @ Down the Rabbit Hole Festival

07/06 – Hérouville Saint Clair, FR @ Festival Beauregard

07/12 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

07/17 – Milan, IT @ Milano Summer Festival

Nach dem wavigen Titeltrack und dem verspielten „When You Die“ zeigten MGMT mit „Hand It Over“ zuletzt eine ruhigere, verschleppte Facette von sich. Die Hoffnungslosigkeit des Songs spiegelte sich dabei in Zeilen wie „Might just fuck us over/ But the doors won’t shut/ until they’re sure there’s nothing left to use.”