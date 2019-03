Mit Kraftwerk, Talk Talk und den 100 besten Platten aus Deutschland: Der neue Musikexpress – jetzt am Kiosk!

ROCKPALAST, 1. UG

Die Idee war so gut wie Live-TV und Livemusik im Verbund eben sein können, ziemlich gut eigentlich: Man shuttelt drei, vier Rockkapellen aus Übersee oder Vonübermärmelkanal auf die Bühne einer Grugahalle, lässt sie dufte aufspielen und tierisch abgehen und stellt ein hungriges Publikum davor, das solche Kapellen nicht so häufig zu sehen bekommt, geschweige denn die Menschen, die zu Hause vor den Fernsehgeräten zu testbildverdächtiger Unzeit von Stimmung und Drive aufzusaugen versuchen, was davon bei ihnen ankommt. Und zwischendurch hält man einfach weiter drauf, interviewt sich verwegen-verzweifelt durch die Umbaupausen und erzählt, was man eben so weiß über die Künstler und den Rock an sich. Aufregend undurchgescriptete Zeiten. Peter Rüchels „Rockpaläste“ schlossen unsere Republik auf für Rock. Dass diese Republik sich für ZZ Top und The Who auch ziemlich prima öffnen ließ, allerdings später bei Kid Creole samt Coconuts keine Ahnung hatte, was mit der Hüfte machen und deshalb schlechte Laune bekam, hätte man zwar ahnen können. Aber auch dafür, einfach mal was auszuprobieren: Vielen Dank und Ruhe in Frieden, lieber Peter Rüchel! Wir hier beim ME würden ja auch gerne noch mehr ausprobieren, muss ja nicht gleich was mit Kokosnüssen sein, aber zum Beispiel zwei Apfelsinen im Haar und an den Hüften wenigstens was ahnen? Im Tausch vielleicht gegen ein baldiges „ME-Helden: Deep Purple“? Melden Sie sich umgehend bei uns, liebe Leser, wir signalisieren hiermit Verhandlungsbereitschaft!

