Mit Superorganism, Sam Vance-Law und The Breeders: 22 neuen Alben, mit denen wir den März begrüßen

Sam Vance-Law erfreut uns zum Märzanfang mit „kammermusikalischem Pop“. Der junge Kanadier begeisterte ME-Autor André Boße vor allem mit seiner „Pop-Sensibilität“, mit der der Wahlberliner „durch seine selbstironischen Songs über das Schwulsein im Jahr 2018 führt“. Das Londoner Pop-Kollektiv Superorganism „löst auf seinem Debütalbum die Versprechen ein, die die Vorab-Singles gaben“ und The Breeders nehmen uns mit „zurück in eine Rumpelkammer“, in der es nie 1994 geworden ist. Diese und alle weiteren Rezensionen inklusive Hörproben gibt es hier:

Unser Album der Woche: „HOMOTOPIA” von Sam Vance-Law

Außerdem sind am 2. März 2018 folgende Alben erschienen: