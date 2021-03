„Mit Verachtung“: Casper und Drangsal kehren mit Staffel 2 ihres Podcasts zurück

Endlich ist so weit: Die langersehnte zweite Staffel des „Mit Verachtung“-Podcasts mit von und mit Drangsal und Casper kommt nach einer zweijährigen Pause zurück in die „Poddie“-Landschaft. Präsentiert von DIFFUS startet „Mit Verachtung“ am 1. April 2021. Nachdem Casper und Drangsal in der ersten Staffel mehr oder weniger regelmäßig Folgen veröffentlichten, können Hörer*innen die zweite Staffel nun im Zwei-Wochen-Rhythmus überall streamen, wo es Podcasts gibt.

Seht den aktuellen Trailer zur neuen Staffel „Mit Verachtung“ hier:



Über „Mit Verachtung“

Angefangen hat alles mit einer Schnaps-Idee zwischen Freunden. Dann starteten Rapper Casper und Sänger Drangsal ihren eigenen Podcast. „Mit Verachtung“ debütierte bereits im Jahr 2018. Endete jedoch mit 15 Episoden im selben Jahr.

In ihrer eigenen Dynamik sprachen sie über Dinge, die sie liebten und beschäftigten: das Weltgeschehen, die aktuelle Popkultur und Musik. Doch auch persönliche Erlebnisse wie Drangsals Jagd nach „Zwannis“ und grantigen Baumarkt-Mitarbeitern waren Themen, die rege Diskussionen zwischen den beiden Musikern auslösten.

Immer wieder ließen sie sich neue Dinge einfallen, wie beispielsweise die Einführung der Anglizismen-Kasse. Damit schufen sie Insider-Gags, die nicht nur zwischen den beiden stattfanden, sondern sich auch bei ihren Zuhörer*innen kultivierten.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch einiges zu tun, die Produktion des Podcasts rückte in den Hintergrund. Im Jahr 2019 veröffentlichte Casper in Zusammenarbeit mit Marteria das Album 1982, mit dem sie auch auf Tour gingen. Auch Drangsal ging 2019 mit seinem im Vorjahr erschienenen Album ZORES auf Tour. Nicht zu vergessen die Festivals, die in diesen Zeiten noch stattfanden. Nach all den Tourneen, Festivals und vor allem nach, nein, während der Pandemie kann sich die Fan-Community nun endlich einen Termin (1. April 2021) im Kalender markieren.