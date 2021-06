Moby veröffentlicht neues Video zu „Why Does My Heart Feel So Bad?“

Moby bei der „Rally for Moral Action on Climate Justice" im September 2015 in Washington, DC.

Fast 22 Jahre ist es her, dass mit „Why Does My Heart Feel So Bad?“ eine der erfolgreichsten Singles von Moby erschien. Jetzt veröffentlicht der Produzent und Songwriter im Zuge seines neuen Kompilations-Albums REPRISE ein Video zu seiner neu interpretierten Version des Songs.

Auch Mobys charakteristische Cartoon-Figur „Little Idiot“, die im Zeichentrick-Video von 1999 zu sehen war, hat in der neuen Version ein Makeover bekommen. Für das Video hat Moby sich den Animator Steve Cutts ins Boot geholt. Mit dem Illustrator arbeitete er bereits für sein Video „Are You Lost In The World Like Me?“ zusammen. Cutts animierte unter anderem schon einen Couch-Gag für das kultige Intro der „Simpsons“.

Empfehlung der Redaktion Moby entschuldigt sich öffentlich bei Natalie Portman

„Why Does My Heart Feel So Bad?“ — ein Zeichen für Mobys Aktivismus

Im Video zu „Why Does My Heart Feel So Bad?“ sind „Little Idiot“ und sein Hund zu sehen, schwebend über einer Welt, die vor allem verschmutzt und ausgebeutet wird. Dass Moby neben seiner Karriere als Tierrechtsaktivist tätig ist, wird in den Szenen des Videos deutlich. Durch die animierten Sequenzen werden Massentierhaltung, Überfischung, Wilderei und die großflächige Rodung der Wälder angeprangert.

Mobys Album REPRISE erschien am 28. Mai und beinhaltet 14 neu eingespielte und interpretierte Songs aus seinen vergangenen Alben. Mit „Natural Blues“ veröffentlichte bereits im April ein erstes Video aus REPRISE, zusammen mit den beiden Soul-Sänger*innen Gregory Porter und Amythyst Kiah.