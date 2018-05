Moby: „Morrissey ist der peinliche Onkel“

Eigentlich vergeht kein Monat ohne eine neue, mehr oder minder dämliche und noch dazu oftmals unqualifizierte Aussage von Morrissey. Erst im vergangenen Monat fiel er auf, weil der ehemalige The-Smiths-Sänger den „Halal“-Begriff in direktem Zusammenhang mit dem sogenannten IS brachte. Kurz zuvor nannte er Hitler einen Linken und warf Londons Bürgermeister ‚Sadiq Khan vor, nicht verständlich reden zu können. Das stößt nicht nur vielen Fans sauer auf, auch Sänger Moby äußerte sich nun über Morrissey.

Im Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph fand der US-Amerikaner einen doch recht passablen Vergleich für seinen Sänger-Kollegen aus UK: Morrissey sei für ihn so etwas wie der „peinliche Onkel in der Familie". Weiter sagt er: „Jeder in der Familie denkt sich: Okay, wir haben ihn wirklich lieb, aber… aber er macht so viele weirde Dinge. Bleib einfach weg." Dabei geht es Moby so wie vielen Fans von The Smiths. Jeder liebe Morrisseys Musik, aber seine Äußerungen seien sehr gewöhnungsbedürftig.

Morrissey dürfte das ziemlich egal sein. Kürzlich kündigte er für den Sommer eine Europa-Tournee für sein Album LOW IN HIGH SCHOOL an, die ihn für ein Konzert auch nach Berlin führt. Mobys aktuelles Album EVERYTHING WAS BEAUTIFUL, AND NOTHING HURT’ erschien Anfang März 2018.