Monet192 ist mit neuer Single „Salty“ am Start

Der schweizerische Rapper Monet 192 hat mit „Salty“ einen neuen Song veröffentlicht. Es ist bereits die sechste Singleauskopplung aus seinem in zwei Wochen erscheinenden Debüt-Album FOUR SEASONS. Stilistisch geht der Song in eine ähnliche Richtung wie der Hit „Spotlight“ mit Lune und liefert eine Kombination aus RnB und HipHop.

Für das Musikvideo trat der aus St. Gallen stammende Musiker nicht persönlich an. Stattdessen organisierten die Videoproduzenten eine professionelle Tänzerin, die dem Song mittels eines Striptease wohl den nötigen, nun ja, Sexappeal verpassen sollte.

Auch außerhalb des Studios läuft es gut für Monet192. Nachdem er im vergangenen Jahr den Award in der Kategorie „SRF 3 Best New Talent“ bei den Swiss Music Awards abräumte, wurde er dieses Jahr direkt für zwei weitere Auszeichnungen in den Kategorien „Best Breaking Act“ und „Best Hits“ nominiert. Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um den Song „Ho<tel“ mit Rap-Kollege Dardan.

Hört Euch die neue Single „Salty“ hier an: