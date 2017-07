Moses Sumney kommt im November auf Deutschlandtour

Das Werk von Moses Sumney ist nicht einfach in Worte zu fassen. Google listet ihn derweil noch als „Komponist“, seine Musik ist geprägt von minimalistischen Arrangements, einem Stilmix aus New-Folk und elektronischen Anklängen. Darin steckt viel Akustik, ergänzt mit intimen Texten. Es ist wie immer, hier aber erst recht: Sumneys Songs muss man mal selbst gehört haben.

Seit 2015 ist der Singer-Songwriter Dauergast in diversen Newcomer-Listen (auch in unserer Hotlist 2016 tauchte er auf). Manch ein Musikblog sah ihn schon in die Fußstapfen von James Blake oder Bon Iver treten. Dass diese Vergleiche nicht aus der Luft gegriffen sind, stellt seine aktuelle Single „Doomed“ unter Beweis. Autotune-Spielereien treffen auf ausgeklügelte Rhythmen, in anderen Songs gibt Sumney aber auch sein Talent für akustischen Folk zum Besten.

Aber nicht nur seine Musikvideos, auch seine, sagen wir mal, „dynamische“ Liveperformance sorgt bei vielen für Gänsehaut.

Ganz so sicher seines Talentes war sich der 27-Jährige übrigens nicht immer. Bevor er anfing in L.A. kreatives Schreiben zu studieren, schämte er sich als Jugendlicher für seine Texte und versteckte sie sogar unter seiner Matratze.

Auch interessant Hotlist: Die 15 besten neuen Bands 2016 Mittlerweile hat er dazu keinen Grund mehr: Auf Solanges Album A SEAT AT THE TABLE hatte der Newcomer bereits einen Gastauftritt. Und der bereits erwähnte Bon Iver wird wiederum wird auf Sumneys Albumpremiere zu hören sein.

Seine Jugend verbrachte Sumney in den USA, bevor er nach Ghana zog, um seinen Wurzeln näher zu kommen. Hier entdeckte er das Songwriting für sich und brachte sich das Gitarrenspielen später selbst bei. Bisher konnte er mit drei EPs die Musik- und Fangemeinde überzeugen, sein Debüt AROMANTICISM erscheint am 22. September 2017.

Für vier Termine kommt Moses Sumney im November 2017 nach Deutschland – präsentiert vom Musikexpress:

07.11.2017 | Köln, Kulturkirche

09.11.2017 | München, Ampere

12.11.2017 | Berlin, Kantine am Berghain

18.11.2017 | Hamburg, Überjazz Festival

Karten bekommt Ihr bei Eventim und natürlich auch an allen weiteren Vorverkaufsstellen.