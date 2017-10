Musiker trauern um Tom Petty: So reagierten Paul McCartney, Bruce Springsteen, Coldplay und Co.

Tom Petty war eine der wichtigsten Stimmen des amerikanischen Rock’n’Roll. Am vergangenen Montag verstarb der Musiker im Alter von 66 Jahren an Herzversagen. Viele Musiker reagierten bestürzt auf die Nachricht seines Todes und veröffentlichten auf sozialen Plattformen emotionale Worte, Bilder und Videos, um ihn zu ehren.

Auch interessant Nachruf Zum Tode von Tom Petty: Was bleibt, ist das Positive Paul McCartney etwa teilte ein Foto, das ihn mit dem verstorbenen Tom Petty zeigt und schrieb dazu: „Ich bin traurig von seinem Tod zu erfahren. Er war ein netter, intelligenter und talentierter Mensch.” Bruce Springsteen twitterte: „Down here on E Street, we’re devastated and heartbroken over the death of Tom Petty. Our hearts go out to his family and bandmates”. Regisseur Cameron Crowe veröffentlichte ein Foto von Petty, das ihn lächelnd in der H.I.C. Arena 1980 auf Honolulu zeigt. „Ich liebe Tom Petty und ich coverte seine Songs, weil ich wissen wollte, wie es ist zu fliegen”, twitterte John Mayer. Ryan Adams würdigte den Musiker mit den Worten: „Safe passages to the summerlands, brother. You couldn’t have left more dreams here for us. Thank you”.

Eine lose Sammlung von Reaktionen aus der Musikwelt findet Ihr hier:

Dear Tom, so sad to hear of his passing. What a lovely, intelligent and talented man he was. Love to his family. pic.twitter.com/9zZaQUMtBs — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 3, 2017

I loved Tom Petty and I covered his songs because I wanted know what it felt like to fly.

“you belong somewhere you feel free.”

💔 — John Mayer (@JohnMayer) October 2, 2017

Tom Petty gone? That’s just so wrong. What a bad day this has been, in so many ways. — Stephen King (@StephenKing) October 2, 2017

I'm crushed…

Praying for all those affected by Vegas last night.

And now the loss of one of my great influences Tom Petty today.

-JBJ pic.twitter.com/inkGqbMvD1 — Bon Jovi (@BonJovi) October 2, 2017

What a day for weeping. Los Vegas. Puerto Rico. Tom Petty. Etc. etc. etc. — St. Vincent (@st_vincent) October 2, 2017

We are heartbroken beyond words. Shattered. Tom Petty’s music has been a huge part of our lives. Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/Kfz6WJyv3v — Nickelback (@Nickelback) October 2, 2017

So sad about Tom Petty, he made some great music. Thoughts are with his family. — Mick Jagger (@MickJagger) October 3, 2017

Sitting around thinking about Tom Petty. Gonna miss your music man. RIP @tompetty #tompetty https://t.co/5EyI2SiVQ3 — Bryan Adams (@bryanadams) October 3, 2017

Down here on E Street, we’re devastated and heartbroken over the death of Tom Petty. Our hearts go out to his family and bandmates. — Bruce Springsteen (@springsteen) October 3, 2017

God bless Tom Petty peace and love to his family I'm sure going to miss you Tom 😎✌️🌟💖🎶🎵🎶☮️ pic.twitter.com/CktFyhBdxT — #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 2, 2017

💔 Ein Beitrag geteilt von Aaron Dessner (@aarondessner) am 3. Okt 2017 um 11:08 Uhr

Following the minute of silence, Peter Buck joined the band for this wonderful rendition of Freefalling by Tom Petty.

R42 pic.twitter.com/KzRMHYGKwS — Coldplay (@coldplay) October 3, 2017

Safe passages to the summerlands, brother. You couldn't have left more dreams here for us. Thank you.

RIP pic.twitter.com/EhiuyHRINQ — Ryan Adams (@TheRyanAdams) October 3, 2017

Lest hier unseren Nachruf auf Tom Petty: