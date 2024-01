MUSIKEXPRESS präsentiert: Villagers live im Sommer 2024

Im Mai und Juni kommt Conor O’Brien mit seiner Band für drei Konzerte nach Deutschland. Hier mehr Infos.

Am 10. Mai 2024 erscheint mit THAT GOLDEN TIME die fünfte Platte des Iren Conor O’Brien. Kurz nach Veröffentlichung wird der Musiker gemeinsam mit seiner Band auch in deutsche Gefilde kommen und Gigs spielen. Villagers spielen zunächst am 30. Mai in der Hamburger Christianskirche, einen Tag später wird ein Auftritt in der Berliner Passionskirche folgen und den Abschluss der Deutschlandgigs macht eine Show in Köln im Luxor. Wir präsentieren die drei Konzerte.

Villagers live in Deutschland – Termine im Überblick:

30.05. Hamburg, Christianskirche

01.06. Berlin, Passionskirche

02.06. Köln, Luxor

Tickets

Karten für die Villagers-Gigs können ab jetzt hier und auch hier geshoppt werden.

Mehr zu THAT GOLDEN TIME

In der Pressemitteilung zur neuen Platte THAT GOLDEN TIME sowie zur gleichnamigen Single-Auskopplung ließ Conor O’Brien verlauten: „Ich wollte, dass sich die Wärme des Albums in seinem Titel widerspiegelt. Der Song berührt auch ein Thema, das immer wieder auftaucht: Romantik versus Realismus. Wie kann man ehrgeizige Vorstellungen von sich selbst und der Welt um sich herum haben, während man gleichzeitig mit der harten, kalten Realität konfrontiert wird? Diese Reibung hat mich interessiert.“