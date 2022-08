Nach Auswanderung: Rapper Fler lästert über Bushido

Bushido, seine Frau Anna-Maria Ferchichi und deren sieben Kinder bemühen sich aktuell um einen Neustart in Dubai – weit weg vom Abou-Chaker-Clan. Nachdem er ein Foto mit seinen Kindern auf Instagram veröffentlicht hat, zog ihn Fler mit einem provozierenden Kommentar auf.

Am Mittwoch (24. August) veröffentlichte der Rapper Bushido mehrere Instagram-Storys von sich und seiner Familie, darunter die Geschenke, die er seinen Kindern machte: Tablets. Zuvor zeigte er bereits in einem Post, wie sehr er seine Familie wertschätzt: „Was ich mir immer gewünscht habe. Eine Familie. Es sind nicht nur meine Kinder sondern mittlerweile auch meine besten Freunde. Wobei hier gerade mal nur vier Kinder auf das Foto gepasst haben. An Tagen wie heute, ist der ganze Zirkus da draußen noch weiter weg“, so Bushido.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bushido (@bush1do)

Digitaler Shitstorm: Fler disst Bushido

Fler reagierte folglich auf eine der Instagram-Storys und schrieb in einer eigenen: „Darum hast du deine Kinder ja nicht in ein anderes Land gebracht … Nicht, weil dir Geld und Ruhm immer wichtiger waren“. Er spielt damit auf die günstigen Steuerbedingungen in Dubai an. Dort werden kaum Steuern erhoben, denn alle Arten von persönlichen Einkünften wie zum Beispiel Gehälter, Mieteinnahmen und Kapitaleinkünfte sind steuerfrei.

Busnitch: Yo Kids, müssen in ein anderes Land ziehen, nachdem ich Eure Köpfe 3 Jahre im Zeugenschutz traumatisiert habe… Ich love You! pic.twitter.com/2624GVXKg0 — Fler (@FLER) August 23, 2022

Fler hatte offenbar Freude daran, sich in das Leben von Bushido einzumischen: Er repostete seine Instagram-Story über Bushido sogar auf Twitter, zensierte die Gesichter der Kinder und schrieb: „Yo Kids, müssen in ein anderes Land ziehen, nachdem ich Eure Köpfe 3 Jahre im Zeugenschutz traumatisiert habe… Ich love You!“. Fler nahm zwar Bushidos Kinder in Schutz, griff den Rapper allerdings bewusst verbal an. Wie und ob Bushido antwortet, bleibt abzuwarten.

Fans sind von Flers Kommentaren genervt

Die Nutzer*innen sind jedenfalls nicht begeistert von seiner Aktion. Auf Twitter schrieb jemand unter Flers Beitrag: „Man merkt dir an das du keine Kinder hast und dich selbst wie eins benimmst“. Fler antwortete auf die Aussage mit folgenden Worten: „Nur weil ich meine Kinder nich jedem Kek wie dir zeige…?“. Jemand anderes kommentierte sichtlich genervt: „Alter, lasst euch beide einfach in Ruhe.. schade, beide gefeiert und jetzt dieses Gedisse. Nervt nur noch“.

Man merkt dir an das du keine Kinder hast und dich selbst wie eins benimmst. — Koolrgamu (@KooLrgaMu) August 24, 2022