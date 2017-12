Neu auf Netflix: Das sind die Highlights im Dezember 2017

Im November konnte Netflix mit Comedy und noch viel mehr Drama auftrumpfen: Die Doku „Jim and Andy“ zeigte das Innenleben des Schauspielers Jim Carrey, das Rassismus-Rührstück „Mudbound“ ist sogar Award-Material. Dazu starteten mit „Godless“ und „The Punisher“ zwei ganz unterschiedliche Serien, die beide ihr Publikum fanden. Im Dezember legt der Streaming-Dienst nach und setzt eine seiner erfolgreichsten Serien fort. Dazu startet die erste deutsche Produktion für den Streaming-Dienst.

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Dezember 2017

Filme

„Drive“, ab dem 10. Dezember: Der Däne Nicolas Winding Refn ist zwar ein arroganter Fatzke, aber spätestens seit „Drive“ kann sich der Regisseur dies auch erlauben. Gemeinsam mit Ryan Gosling hat er einen nahezu perfekten Film gedreht, der nicht nur einen sinnlichen Soundtrack mit unterkühlten Bildern, sondern auch noch exzessive Gewalt und eine unkitschige Lovestory unter einen Hut bringt. Einer der besten Filme des Jahrzehnts, unbedingt nachholen.

„Bright“, ab dem 22. Dezember: Der erste Trailer zu „Bright“ sah furchtbar aus, der zweite auch. Aber irgendwas muss ja dran sein an diesem Projekt, in das Netflix 100 Millionen Dollar investiert hat. Will Smith klärt hier in einem Fantasy-Los-Angeles ein Verbrechen auf. Gemeinsam mit einem Oger und Elfen, die hier mit allerhand Magie und Schrot um sich schießen. Wird entweder eine riesige Überraschung oder das Karriereende von Will Smith.

„Zoomania“, ab dem 14. Dezember: Zur Weihnachtszeit darf es ja gern ein Familienfilm sein. Und mit „Zoomania“ nimmt Netflix den passenden Film ins Programm. Die süßen Tiere aus dem Computer lockten 2016 Millionen in die Kinos, mit dem Faultier Flash wurde ein zeitlos genialer Charakter eingeführt. Kann man sich immer wieder anschauen.

Serien

„Dark“, Staffel 1 ab dem 1. Dezember: Das Highlight aus deutscher Sicht natürlich, denn erstmals wurde hierzulande eine Serie für Netflix produziert. Doch auch der Rest der Welt dürfte mit dem Zeitreise-Thriller im deutschen Kaff seine Freude haben. Unverbrauchte Darsteller, ein cleverer Plot, düstere Optik. „Dark“ passt hervorragend zur dunklen Jahreszeit. Mehr zur Serie erfahrt Ihr hier:

„The Crown“, Staffel 2 ab dem 8. Dezember: Die Royal Family ist dank Verlobung ja wieder in aller Munde. Beste Werbung für die zweite Staffel von „The Crown“, obwohl die Serie dies eigentlich nicht nötig hätte. Tolle Ausstattung, genaue Aufarbeitung historischer Ereignisse und schlichtweg guter Stil verhalfen der britischen Serie bereits nach der ersten Staffel zu vielen Fans und Auszeichnungen.

„Wormwood“, ab dem 15. Dezember: Errol Morris ist zwar nicht der bekannteste Filmemacher, aber einer der genialsten – wir legen unsere Hand dafür ins Feuer. Allein das Thema seiner Mini-Serie „Wormwood“ überzeugt. Es geht um einen realen Selbstmord, hinter dem aber ein Mord vermutet wird. Ein CIA-Mitarbeiter stirbt, nachdem mit ihm Experimente mit LSD durchgeführt wurden. Die Behörde testete an ihrem Mitarbeiter die Auswirkungen der Droge, musste ihn dann irgendwann loswerden. So geht jedenfalls die Theorie von Angehörigen des Mitarbeiters, der Errol Morris hier auf den Grund geht.

Doku

„Voyeur“, ab dem 1. Dezember: Ein Journalist erzählt die Geschichte eines Motel-Besitzers, der jahrzehntelang seine Gäste ausspioniert hat. Creepy as fuck, der Trailer macht Lust auf mehr: