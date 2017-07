16 neue Alben, die teilweise glauben lassen, es gäbe 2017 gar kein Sommerloch

So checkermäßig, wie der Juni endete, so sehr öffnet sich der Juli wieder dem Mainstream beziehungsweise (bald) Bekannterem: Am heutigen 7. Juli sind unter anderem die neuen Alben von Haim (bester Pop des Sommers), Faber (die deutschsprachige Platte, die man 2017 gehört haben muss) und Broken Social Scene (Indie-Helden) erschienen. JAY-Z hat, streng genommen schon am vergangenen Freitag, mit 4:44 ein wichtiges Stück Feminismus abgeliefert, und wir wären nicht Euer Musikexpress, wenn wir nicht noch ein paar andere neue Alben besprechen würden, hinter denen kein bekannter Name steht. Die es aber trotzdem lohnen, gehört zu werden.

Album der Woche: Faber – „SEI EIN FABER WIND“

Die weiteren Neuerscheinungen am 7. Juli 2017:

(Anm.: 4:44 ist digital am 30. Juni 2017 exklusiv auf Tidal erschienen, mittlerweile ist das Album auch bei Apple Music und iTunes zu hören. Eine physische Veröffentlichung soll folgen.)

