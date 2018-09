Neues Eminem-Musikvideo zu „Lucky You“

Auch interessant Video: So treffend parodiert ein Comedian Eminem und dessen Rapflow Eminem hat ein weiteres KAMIKAZE-Musikvideo veröffentlicht. Das Video zum Track „Lucky You“ zeigt Joyner Lucas und Eminem vor der Kulisse einer zerstörten Stadt. Die beiden Rapper werden von einer Gruppe dunkel gekleideter Gestalten verfolgt, nach einer Weile bemerken sie, dass die anonymen Wesen alle ihre Bewegungen kopieren. Die dystopischen Bilder werden kurz ins Lächerliche gezogen als der Song pausiert und Eminem sich ein Spaß daraus macht, Bewegungen vorzumachen, die die Gestalten ebenfalls kopieren.

Seine Imitatoren sind bei Eminem nicht zum ersten Mal Thema. Im Jahr 2000 im Video zu „Slim Shady“ waren seine Nachahmer in weißen Zwangsjacken zu sehen – beide Male hat der Rapper Humor als Waffe gewählt, um ihnen die Macht zu nehmen.

Auch interessant Eminem hat überraschend das Album KAMIKAZE veröffentlicht Mit seinem neuen Studioalbum KAMIKAZE ist ein wütender Eminem zurückgekehrt – ganz so wie man ihn eben von früher kennt und mag, das Album feiert momentan große Chart-Erfolge. Unsere Plattenkritik gibts hier. Für seinen Track „Fall“ hagelte es viel Kritik, in seinen Lyrics greift er den Rapper Tyler The Creator wegen seiner Sexualität an. Justin Vernon, der in dem Song ebenfalls zu hören ist, kritisierte Eminem scharf. Der reagierte und räumte ein, dass er eventuell zu weit gegangen sei.

Was not in the studio for the Eminem track… came from a session with BJ Burton and Mike Will. Not a fan of the message, it’s tired. Asked them to change the track, wouldn’t do it. Thanks for listening to BRM https://t.co/E0wmt732ty

— blobtower (@blobtower) August 31, 2018