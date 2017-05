Neues „Lust For Life“-Video: Lana Del Rey klettert mit The Weeknd auf das Hollywood-H

Vor rund einem Monat sorgte ihre Zusammenarbeit schon einmal für Schlagzeilen: „Lana Del Rey und The Weeknd kuscheln auf dem Hollywood-H“, titelten wir reißerisch, um endlich mal unserer heimlichen Lust auf Boulevard freien Lauf zu lassen. Daber hielt der Inhalt, was die Überschrift versprach: Lana Del Rey und The Weeknd hatten wirklich gekuschelt und sich dabei sogar filmen lassen – für Del Reys neues Video zum Song „Lust For Life“. Den wiederum hatte sie nämlich gemeinsam mit The Weeknd aufgenommen, er ist gleichzeitig der Titeltrack ihres kommendes Albums, und wer ihr zauberhaftes Teaservideo dazu neulich sah, der ahnte bereits, dass sich da was anbahnen würde zwischen Del Rey und The Weeknd: Im Video, das sie als Hexenwesen in ihrer fiktiven Wohnung innerhalb des Hollywood-H zeigte, waren unter anderem Symbole des R’n’B-Superstars zu sehen.

Nun legen Lana Del Rey und The Weeknd ein „richtiges“ neues Video zu „Lust For Life“ nach. Darin sieht man erst, wie Del Rey den Song in einem Studio singt, um es sich danach mit The Weeknd unterm Sternenhimmel gemütlich zu machen.

„Lust For Life“ ist nach „Love“ der zweite neue Song aus Lana Del Reys fünftem Album LUST FOR LIFE, einen Non-Album-Track nahm sie neulich recht spontan auf. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, dafür das Artwork.