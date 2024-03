Nick Cave launcht mysteriösen Countdown – bald Album-News?

Werden wir heute von einer neuen Platte von Cave erfahren? Oder was hat es mit „Wild God“ auf sich?

Nick Cave hat auf seiner Website eine Uhr mit einem Countdown veröffentlicht. Was passieren wird, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist allerdings noch unklar. Auf der Website findet man dazu lediglich die Betitelung „Wild God“ – was steckt dahinter?

Ankündigung eines neuen Albums?

Cave postete den Link zur Seite auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Der Countdown wird um 18.15 Uhr am 06. März sein Finale haben. Viele Fans spekulieren nun, dass nach Beendigung des Herunterzählens eine Album-Ankündigung folgen wird und mit „Wild God“ womöglich der Titel der Platte gemeint ist. Die ersten LP-Gerüchte dazu gab es bereits 2022, als der australische Musiker bestätigte, mit dem Schreibprozess angefangen zu haben und dann im Juli 2023 verkündete, dass die LP kurz vor der Fertigstellung wäre.

Das neue Werk soll laut Cave eine völlig neue Richtung einschlagen. „Die neue Platte wird absolut nicht nach Ambient klingen, aber ich sehe nicht, dass man einfach zum Rock’n’Roll zurückkehrt. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das machen soll“, erklärte er. Ein Veröffentlichungsdatum gab es bisher noch nicht.

Weitere Spekulationen

Der Countdown könnte sich jedoch auch auf ein ganz anderes Projekt beziehen. Nick Cave und Warren Ellis sind zum Beispiel auch in das neue Biopic von Amy Winehouse involviert und liefern den Soundtrack zum Film. Dieser erscheint am 12. April, weshalb auch eine News-Meldung in Bezug auf „Back to Black“ vorstellbar wäre und „Wild God“ ein Songtitel sein könnte.

Auch eine Fernsehadaption von Nick Caves Roman „Der Tod des Bunny Munro“ ist aktuell in Planung. Hierzu wurde schon der Schauspieler Matt Smith in der Hauptrolle bestätigt, aber mehr konkrete Infos blieben bisher aus.

Ein weiteres Projekt, welches Cave kürzlich veröffentlichte, war ein Cover des Songs „La Vie En Rose“ für Jack Antonoffs Soundtrack zur Serie „New Look“. Das Cover scheint aber die einzige Beteiligung des Sängers in dem Projekt zu sein und ist somit vermutlich nicht relevant für den Countdown.

Oder handelt es sich am Ende doch um eine große Tour-Ankündigung von Nick Cave und den Bad Seeds?