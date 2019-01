Nilüfer Yanyas Debütalbum ‚MISS UNIVERSE‘ erscheint im März

Nilüfer Yanya hat denVeröffentlichungstermin ihres Debütalbums bekanntgegeben. MISS UNIVERSE, so der Titel, erscheint am 22. März bei ATO Records. Die Wartezeit bis dahin verkürzt die Britin mit einer neuen Single samt Videoclip. Hört und schaut Euch „In Your Head“ hier an:

MISS UNIVERSE wurde unter anderem von Dave Okumu produziert, der nicht nur Mitglied der 2009 für ihr selbsttiteltes Debüt für den prestigeträchtigen Mercury Prize nominierten The Invisible ist, sondern auch Nilüfer Yanyas Gitarrenlehrer war und ist. Das Plattencover und die ganze 17 Lieder umfassende Tracklist findet Ihr hier:

Kooperation

WWAY HEALTH ™ In Your Head Paralysed Angels Experience? Paradise Baby Blu Warning Heat Rises Melt “Sparkle” GOD HELP ME Safety Net Tears Monsters Under The Bed The Unordained Give Up Function Heavyweight Champion of the Year

Bereits 2018 schaffte Nilüfer Yanya den Sprung in unsere alljährliche Hotlist der vielversprechendsten Newcomer. ME-Autorin Julia Lorenz schrieb damals über Nilüfer Yanya: „Mit politischem Feingefühl führt die Britin Indie, Jazz und Soul in die Zukunft – und in kleine Abgründe.“

Selbstverständlich also, dass wir mit großer Freude auch ihre im April anstehende Deutschland-Tour präsentieren. Alle Termine hier im Überblick:

17. April 2019: Hamburg – Prinzenbar

18. April 2019: Berlin – Berghain Kantine

22. April 2019: München – Ampere

25. April 2019: Köln – Blue Shell

Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets gibt es online für circa 19 Euro.