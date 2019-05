Peter Doherty: „Ich bin ein Überlebender, ein medizinisches Wunder“

The Libertines sind ja immerhin schon Trikotsponsor.

Stimmt, aber viel mehr können wir nicht bieten. Außer Drinks in der Bar. (lacht)

Hohe Zustimmung für den Brexit, marode Hotels, überalterte Bevölkerung – steht Margate für den Verschleiß Großbritanniens?

Ja, es ist ein verlassener Ort. Eine Art Geisterstadt. Kein Vergleich zu dem, was sich in den größeren Städten und insbesondere in London abspielt.

Was findet ihr dann an diesem Ort?

(überlegt) Ruhe.

Nur raus aus der Stadt?

Ich habe nichts gegen Städte, aber ich glaube, der Song von The Velvet Underground, den wir auf dem neuen Album adaptieren, sagt eine Menge darüber aus, wie gut es tut, auf dem Land zu sein: „Looking for another place, someone else to be. Looking for another chance, to ride into the sun.“

Wobei das Velvet-Underground-Original „Ride Into The Sun“ bei euch „Someone Else To Be“ heißt – und sich gegen Ende kurz „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis herausschält.