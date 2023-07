Rammstein: Till Lindemann mit „Kill Till“-Shirt in Polen zu sehen

Der Rammstein-Sänger trotzt den Missbrauchsvorwürfen auf seine Weise.

Trotz der anhaltenden Kontroversen wegen Missbrauchsvorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann und Keyboarder Flake geht die Europatour der Band weiter.

Öffentlich überlässt Lindemann jegliche Reaktion auf die Vorwürfe seinen Anwälten. Auf der Bühne schien er jedoch bereits vermehrt durch kleine Veränderungen an Liedtexten oder Reime zum Ende der Konzerte, die wohl seine Unschuld implizieren sollen, auf die Kontroversen anzuspielen.

Nun fiel der Sänger erneut auf, als er in Polen mit einem „Kill Till“-Shirt vor einem Hotel gesichtet wurde. Diese Phrase, inspiriert durch den Titel der Tarantino-Filme „Kill Bill“, ist offenbar eine Anspielung auf ein Pappschild, das inmitten der Proteste gegen die Rammstein-Konzerte in Berlin zu sehen war. Der volle Satz lautete dort „Kill (your toxic masculinity) Till“ und soll laut Demonstranten nicht wörtlich genommen werden. Es ginge nicht um die tatsächliche Tötung des Sängers, sondern darum, eine Kultur des Missbrauchs von Frauen und das Verhalten Lindemanns zu „töten“.

Fans zeigten sich von der Aktion des Sängers überwiegend begeistert. „Holy shit Till really said FUCK ALL Y’ALL“, heißt es in einem Post auf Twitter (oder X). Andere wollen selbst ein solches Shirt für sich haben. Das nächste Konzert findet am 31. Juli in Chorzów in Polen statt.