Nicolas Jaar Telas

Wenn’s so weitergeht, werden wir für Nicolas Jaar eine eigene Rubrik einrichten müssen. TELAS (auf Deutsch: „Stoffe“) ist schon das dritte Album des Produzenten in gut drei Monaten – nach 2017–2019 seines Alter Egos Against All Logic und CENIZAS unter seinem Geburts­namen.

Im Gegensatz zu CENIZAS, auf dem die einzelnen Tracks von der Spannung und der Dynamik der aufeinandertreffenden Gegensätze leben (etwa Noise vs. Saxofon vs. Minimal-Elektronik), breitet Nicolas Jaar hier in vier – circa um die 15 Minuten langen – Tracks die höchst diversen musikalischen Bestandteile hintereinander aus.

Zum Beispiel „Telas 1“, hier folgt auf eine Art von perkussiver, freier Improvisation eine unruhig-brodelnde Ambient-Passage, die in tribalistisches Trommeln übergeht und in ein Solo auf einem akustischen Saiteninstrument, vielleicht eine Gitarre, gefolgt von elektroakustischem Minimalismus usw. usf.

Die anderen Tracks erinnern an Minimal-House, Minimal Music und Ambient, der bis zur New-Age-Grenze vorgeht. In ihrer Abfolge verraten die Alben CENIZAS und TELAS, dass Nicolas Jaar – zumindest zurzeit – an nichts anderem als an musikalischen Experimenten interessiert ist.

Das Elektronik-Wunderkind der 10er-Jahre operiert mehr und mehr in den Grenzbereichen der experimentellen Musik.

Zwischen Avant-Pop, Neuer Musik und Musiktheater: das zweite Album der britischen Künstlerin.

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg ­Nicolas Jaars zu einem der wichtigsten Innovatoren der elektronischen Musik.

Bei Nicolas Jaars TELAS handelt es sich um eine rund einstündige Platte, die wiederum aus vier Teilen besteht: „Telahora“, „Telencima“, „Telahumo“ und „Telallás“.

Am 31. Januar veröffentlicht der amerikanisch-chilenische Künstler eine neue EP mit starker Unterstützung.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte FKA twigs in den vergangenen Jahren eine kleine kreative Schaffenspause einlegen müssen. Jetzt ist sie mit einem neuen Album zurück, das voller weiblicher Energie stecken soll.