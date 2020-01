Nicolas Jaar bringt neue Tracks mit FKA Twigs und Lydia Lunch heraus

Das wird Dich auch interessieren





Unter dem Pseudonym A.A.L. (Against All Logic) präsentiert Nicolas Jaar am Freitag, dem 31. Januar, wie er im Jahr 2020 elektronische Musik versteht. Der Produzent und Komponist hat für dieses Datum den Release einer EP angekündigt, auf der zum einen der Track „Alucinao“ mit Avant-Pop-Queen FKA Twigs sowie „Illusions… of Shameless Abundance“ mit Post-Punk-Legende Lydia Lunch zu hören sein werden. Die EP kommt bei seinem Label Other People Records heraus.

Die letzte richtige Platte von Jaar wurde 2016 veröffentlicht. SIRENS schaffte es auf Platz 12 in den 50 Alben des Jahres vom Musikexpress. ME-Autor Ivo Ligeti schrieb dazu: „Weil inzwischen jeder bemerkt haben dürfte, dass Nicolas Jaar seit Jahren einer der wichtigsten Innovatoren elektronischer Musik ist, wollen wir an dieser Stelle eine Lanze für den Sänger brechen: Er wird immer besser darin, mit Geräuschen Geschichten zu erzählen, er weiß aber auch, wie er seine sanfte Stimme in diese Bilder einfügen und wie viele Effekte er ihr zumuten kann. Dass Jaar in letzter Zeit viel Suicide gehört hat, macht die Platte nur besser. SIRENS hat die Tränen, die 2014 wegen des frühen Endes von Darkside flossen, getrocknet.“

Zuletzt machte Jaar als Produzent von sich Reden. Zum Beispiel koproduzierte er das aktuelle Album von FKA Twigs, MAGDALENE, von dem ME-Redakteur Albert Koch unter anderem sagt: „Kaum ein Song behält über die gesamte Strecke seine Struktur bei, immer findet Twigs einen interessanteren Seitenweg.“ Ähnlich ist es auch mit der Musik von Nicolas Jaar, der der Elektro-Musik immer wieder zeigt, dass die Grenzen des Genres beständig neu justiert werden müssen.