Rock am Ring und Rock im Park 2022: Diese neuen Acts sind bestätigt

Fans bei Rock am Ring

Nachdem Rock am Ring und Rock im Park 2022 zuletzt neue Acts wie Green Day, Volbeat und Muse angekündigt haben, sind nun einige Dutzend weitere Musiker*innen und Bands bekannt, die im nächsten Sommer auf den beiden Festivals auftreten sollen. Inzwischen steht auch fest, an welchen Festival-Tagen die Bands ihre Shows spielen werden.

Wie Rock am Ring und Rock im Park 2022 bekannt geben, gehören zu ihrem aktuellen Line-Up nun auch folgende Bands und Musiker*innen: 102 Boyz, Baroness, Code Orange, Ego Kill Talent, Mastodon, Myles Kennedy, RIN, Schimmerling, Tempt und The Pretty Reckless. Insgesamt sind damit inzwischen 66 Acts bestätigt, die zwischen dem 3. – und 5. Juni 2022 ihre Shows spielen werden. Hier geht es zum Tages-Line-Up von Rock am Ring. Den Tagesplan für Rock im Park findet ihr hier.

Bereits erworbene Tickets für 2022 jetzt eintauschen

Da beide Festivals coronabedingt schon zwei Mal verschoben wurden, besteht noch bis zum 14. Juni um 12:00 Uhr die Möglichkeit, bereits erworbene Tickets via der vom Veranstalter initiierten Tauschbörse „Ticket Swap“ auf 2022 zu übertragen. Übertragen werden können allerdings nur Tickets, die bereits in der letzten Tauschphase auf 2021 übertragen wurden. Wer dies verpasst hat, kann in der bald startenden Rückerstattungsphase Tickets aus dem Jahr 2020 zurückerstatten und eine neue Karte für 2022 kaufen. Alle Informationen zur Tauschböse findet ihr hier.

