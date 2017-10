Rock And Roll Hall Of Fame 2018: Radiohead, Depeche Mode, RATM und Kate Bush unter den Nominierten

Die Verantwortlichen der Rock And Roll Hall Of Fame haben ihre Nominierungen für eine Aufnahme im Jahr 2018 bekanntgegeben. Zu den prominentesten Nominierten gehören Radiohead, Rage Against The Machine und Depeche Mode. Im Finale stehen aber auch Bon Jovi, The Cars, Eurythmics, Dire Straits, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, The Moody Blues, The Zombies, Rufus featuring Chaka Khan, Sister Rosetta Tharpe, and Link Wray.

Die Aufnahmekriterien sind die gleichen wie in den vergangenen Jahren: Um Teil der Rock And Roll Hall Of Fame zu werden, muss die erste veröffentlichte Aufnahme mindestens 25 Jahre zurückliegen. Bei allen genannten ist das nun der Fall, Radiohead zum Beispiel brachten ihre erste EP DRILL 1992 heraus.

Die fünf Nominierten mit den meisten Stimmen werden in die Rock And Roll Hall Of Fame im April 2017 in Cleveland aufgenommen, bekanntgegeben werden die Namen bereits im Dezember. Wahlberechtigt sind eine Gruppe anderer Künstler, Historiker, Branchenvertreter sowie Fans.

2017 wurden unter anderem Pearl Jam, Tupac, Joan Baez, Journey, Electric Light Orchestra und Yes in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

2018 werden wie erstmals 2017 einzelne Mitglieder von Bands geehrt anstatt des kompletten Line-ups. Bei Depeche Mode werden dazu Dave Gahan, Martin Gore und Andy Fletcher sowie die Ex-Mitglieder Vince Clarke und Alan Wilder gelistet. Bei Pearl Jam führte das 2017 zu Irritationen: Ihr früherer Drummer Dave Abbruzzese beschwerte sich, nicht in Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen zu werden, obwohl er ihre zwei Alben VS. und VITALOGY einspielte. Ihr erster Drummer Dave Krusen, der auf ihrem Debüt TEN zu hören ist, wurde hingegen aufgenommen.