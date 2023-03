„Sculptures Of Anything Goes“: Arctic Monkeys zeigen neues Musikvideo

Die Arctic Monkeys haben ein Musikvideo zu „Sculptures Of Anything Goes“ veröffentlicht. Der Song erschien am 21. Oktober 2022 auf THE CAR, dem siebten Studioalbum der Band aus Sheffield. Nach den drei Album-Auskopplungen ist es das vierte Musikvideo. Bei „There’d Better Be a Mirrorball“, der Erstveröffentlichung des Albums, führte Sänger Alex Turner auch Regie, bei dem neueen Video übernahm Ben Chappell die kreative Leitung. Darin ist die Band vor und schließlich während einer Performance des Liedes zu sehen, im Fokus steht wie so häufig das Gesicht der Band Turner.

Gitarrist Jamie Cook „bekam einen Moog-Synthesizer mit Drum-Maschine und machte den Sound“, erklärte der Sänger die Entstehung des Songs in einem Interview mit dem niederländischen Radiosender „NPO 3FM“. „Der Song erinnert mich ein bisschen an die wüste Seite der AM-Platte von 2013. Fühlt sich so an, als wäre noch ein bisschen von dem Staub da.“ Den Track schrieben die beiden zusammen. Abgesehen von „Jet Skies on the Moat“ und „Mr Schwartz“, die Turner zusammen mit Milburn-Gitarrist Tom Rowley schrieb, ist er für die restlichen Lieder alleine verantwortlich.

Mit dem vom Art-Rock und Jazz beeinflussten THE CAR geht die Gruppe auf Welt-Tour. Die Shows in Österreich und Deutschland sind bereits ausverkauft. Das 10 Stücke umfassende Werk belegte Platz drei der 2022 erschienenen Platten mit den höchsten Verkaufszahlen im Vereinigten Königreich und markierte dennoch das erste Album der Band, das nicht die Spitzenposition der britischen Charts erreichen konnte.