Im Juni wird der Prozess gegen den UK-Rapper weitergeführt. Slowthai bittet um Privatsphäre.

Slowthai ist am Dienstag (16. Mai) virtuell vor einem Gericht in Oxfordshire erschienen. Der 28-jährige Rapper wird der Vergewaltigung beschuldigt. Im September des Jahres 2021 soll Tyron Frampton, wie Slowthai bürgerlich heißt, eine Frau in Oxford oral und vaginal ohne ihre Einwilligung penetriert haben.

Der Musiker aus Northampton ließ sich lediglich virtuell vor dem Gerichtssaal sehen, um seinen Namen, Geburtstag und seine Adresse zu bestätigen, wie „The Guardian“ berichtet. Er wurde gegen eine Kaution entlassen, der Prozess soll im Juni am Oxforder Krongericht fortgesetzt werden.

Slowthai selbst äußerte sich in einem Statement auf Instagram zu den Vorwürfen. „Ich bin unschuldig und bin mir sicher, dass mein Name reingewaschen wird. Bis dahin werde ich meine Energie darauf fokussieren, das Ganze so schnell und gerecht wie möglich zu beenden“, heißt es dort. Schließlich bat er seine Fans, die Situation unkommentiert zu lassen und den Prozess, sowie die Privatsphäre von ihm und seiner Famile zu respektieren.

Slowthai veröffentliche im Jahre 2019 sein Debüt NOTHING GREAT ABOUT BRITAIN, das bei Kritiker:innen und Fans gleichermaßen sehr gut ankam. ME-Autor Friedrich gab der Platte fünfeinhalb von sechs möglichen Sternen. Das Follow-Up-Album TYRON kam 2021 heraus. Es enthielt hochkarätige Features, wie etwa Beiträge von Skepta, A$AP Rocky und Denzel Curry. ME-Autor Jens Uthoff bedachte das Werk mit fünf Sternen. Am 3. März diesen Jahres brachte Slowthai schließlich sein drittes und aktuelles Album UGLY heraus, auf dem sich der Grime-Künstler einmal mehr musikalisch weiterentwickelte. Zu seinem wilden UK-Stil kamen nun Indie-Pop-Einflüsse, die Frampton von einer verletzlichen Seite zeigten. Damit überzeugte er Fans weltweit und auch bei uns kam UGLY gut an: wieder fünf Sterne von Jens Uthoff.