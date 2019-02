„Stardust“: Der Film über David Bowie hat einen Hauptdarsteller gefunden

Filme über Musiker und Bands galten in der Vergangenheit nicht unbedingt als Kassengold. Doch „Bohemian Rhapsody“, der unerwartet zu einem der erfolgreichsten Filme 2018 wurde und mehr als 800 Millionen US-Dollar einspielte, hat einen Trend ausgelöst. Nicht nur bekommt Elton John noch 2019 sein Biopic „Rocketman“, jetzt ist auch ein Film über den jungen David Bowie in Produktion.

