Der Metallica-Drummer erinnert sich in einem umfangreichen Interview an seine Zeit mit Musiklegende Lou Reed.
Lou Reed & Metallica: Video zu „The View“
Lou Reed & Metallica zeigen nach ihrer Veröffentlichung des gemeinsamen Albums LULU das Video zu "The View". Black Swan-Regisseur Darren Aronowsky führte Regie – und uns damit ein Video zu Gemüte, das nicht ganz den Erwartungen entsprach.
Alle Infos zu LULU von Metallica und Lou Reed
Metallica neigen zu kontroversen Experimenten. LULU ist ein besonders schwieriges Album. Wir geben den Überblick.
Lulu: Heute Konzert von Lou Reed & Metallica im Stream!
Lou Reed und Metallica geben ein exklusives Radio- und Onlinekonzert am 11. November. Hier könnt ihr das Konzert ab 21 Uhr live im Stream sehen!
Lulu: Der Song „The View“ in voller Länge
Nachdem man kürzlich schon 30 Sekunden des Songs "The View" aus dem Album Lulu von Lou Reed und Metallica hören konnte, veröffentlichen sie jetzt den Song in voller Länge.
Lulu: Erste Interview-Zitate von Lou Reed und Metallica
Die Londoner Bosse von "Transport For London" verbieten Lulu-Poster in U-Bahnhöfen. Der Rolling Stone veröffentlicht erste Ausschnitte aus einem Interview mit Lou Reed und Metallica.
Lou Reed und Metallica: So wird „Lulu“ klingen
Lou Reed und Metallica veröffentlichen erste Klänge zum Album "Lulu"...
Lou Reed und Metallica veröffentlichen ihr Album „Lulu“
Lou Reed und Metallica veröffentlichen am 28. Oktober ein gemeinsames Album mit dem Titel "LULU". Das "ultimative Rock-Gipfel-Treffen"?
