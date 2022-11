Takeoff vor seinem Tod: „Es ist Zeit, mir meine Blumen zu geben“

Takeoff forderte wenige Tage vor seinem Tod mehr Anerkennung für seine Arbeit. Der Rapper war am 22. Oktober zusammen mit Quavo, seinem Onkel und Rap-Partner, zu Gast bei dem Podcast „Drink Champs“ und sprach unter anderem über ihr gemeinsames Album ONLY BUILD FOR INFINITY LINKS, das am 07. Oktober erschien. Takeoff und Quavo bildeten zusammen mit Offset das HipHop-Trio Migos, ihr letztes Album in dieser Konstellation war CULTURE III (11. Juni 2021).

Der Moderator der Sendung N.O.R.E. merkte an, dass Takeoff vor allem auf dem neuen Album der beiden Rapper sein Talent zum Vorschein brachte. So sagte N.O.R.E.: „Eine Sache, die ich an dem Projekt so liebe, ist, wie du scheinst. Es fühlt sich an, als würdest auf diesem [Album] tanzen.“ Worauf Takeoff antwortete: „Es ist Zeit, mir meine Blumen zu geben. Ich will sie nicht, wenn ich nicht hier bin.“

View this post on Instagram A post shared by ItsBizkit (@itsbizkitt)

Kirshnik Khari Ball, wie Takeoff mit bürgerlichem Namen hieß, wurde am 01. November in einer Bowlinganlage erschossen, während er zusammen mit Quavo ein Würfelspiel gespielt hat. Takeoff war laut Polizei bereits verstorben, als sie eintrafen. Neben dem Rapper wurden zwei weitere Personen verletzt. Quavo erlitt keine Verletzungen.

Seinen letzten Auftritt hatte Takeoff am Samstag (29. Oktober) auf dem „Lil WeezyAna Fest“ von Lil Wayne in New Orleans. Dort trat er gemeinsam mit Quavo im Rahmen ihres Albums ONLY BUILD FOR INFINITY LINKS auf.

Nachdem sein Tod bekannt wurde, äußerten viele Kollegen*innen der Szene ihr Beileid. Darunter Menschen wie Rick Ross, Ja Rule und Cole Bennett. Auch Politiker wie US-Senator Raphael Warnock teilten ihre Trauer mit.