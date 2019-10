The Cure veröffentlichen „40 Live – Curaetion 25 – Anniversary“-Box-Set

Das wird Dich auch interessieren





„The Cure“-Fans kommen aktuell ordentlich auf ihre Kosten. So hatte Robert Smith erst kürzlich verkündet, dass sich aktuell gleich drei neue Alben seiner Band in Vorbereitung befänden. Jetzt punkten Smith und Co. zusätzlich mit der Veröffentlichung eines umfangreichen „40 Live – Curaetion 25 – Anniversary“-Box-Sets.

Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Tracks, die The Cure 2018 während ihres Auftritts beim Meltdown Festival sowie während eines Konzerts im Londoner Hyde Park spielten. Dementsprechend besteht das Box-Set aus zwei Teilen, auf denen neben Audio-Aufnahmen der gespielten Songs auch ordentlich Videomaterial zu finden ist.

Der erste Teil „Curaetion 25: From There To Here | From Here To There“ besteht aus Aufnahmen, die am finalen Abend des Meltdown Festivals aufgenommen und von Smith selbst kuratiert wurden. Dabei umfasst die erste Hälfte in chronologischer Reihenfolge jeweils einen Song der 13 The-Cure-Studioalben und endet mit dem unveröffentlichten Song „It Can Never Be the Same“. Die zweite „Curaetion 25“-Hälfte startet mit „Step Into the Light“ mit einem neueren Song und endet wiederum mit „Boys Don’t Cry“.

„Curaetion 25: From There To Here | From Here To There“ im Stream hören:

„Anniversary: 1978-2018 Live In Hyde Park London“, aufgenommen während eines Konzerts anlässlich des 40. Geburtstags der Band, umfasst insgesamt 30 Songs.

Das Box-Set erscheint in limitierter Auflage und beinhaltet zwei Blu-rays/DVDs und vier CDs, auf denen sich fast neun Stunden Audio- und Videomaterial befinden, sowie ein 40-seitiges Buch. Eine weitere Version der Jubiläums-Box besteht aus zwei Blu-rays/DVDs und einem 16-Seiten-Booklet. Des Weiteren können beide Teile des Box-Sets auch separat erstanden werden.

„40 Live – Curaetion 25 – Anniversary“ bei Amazon.de kaufen

2019 traten The Cure auf diversen Festivals auf, unter anderem bei Hurricane und Southside, und feierten 30 Jahre DISINTEGRATION. Bereits im März 2019 bestätigte Robert Smith, dass ein neues Album von The Cure fertig sei. Erscheinen sollte es voraussichtlich an Halloween.