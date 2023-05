The Hives kündigen neues Album THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS an

Die neue Platte der Schweden soll am 11. August erscheinen.

The Hives haben ihr erstes neues Werk seit über zehn Jahren angekündigt. Es wird den Titel THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS tragen und am 11. August 2023 herauskommen. Die erste Single zur neuen Platte „Bogus Operandi“ haben die Schweden bereits am 2. Mai 2023 veröffentlicht. Ein Musikvideo zum Track mit Horror-Look gibt’s dazu auf YouTube zu sehen.

Von einem etwaigen Reifeprozess will Frontmann Howlin‘ Pelle Amqvist nichts wissen. „Wer zum Teufel will schon reifen Rock’n’Roll?“, sagte der Sänger in einem Presse-Statement. „Da irren sich die Leute immer, glaube ich. „Rock’n’Roll, aber erwachsen“ – das will doch keiner!“, heißt es dort weiter. Rock’n’Roll ist für Amqvist ein „ewiger Teenager“. Diesen Vibe habe die Band für THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS kanalisieren wollen.

The Hives werden als nächstes mit den Arctic Monkeys auf Tour sein. Am 9. Mai 2023 geht es in Hollywood los, weitere Shows sind im Vereinigten Königreich und in Schweden geplant. Am 19. August 2023 findet in Rättvik, Schweden, das letzte Konzert der Tournee statt.

Die Tracklist zu THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS:

1. Bogus Operandi

2. Trapdoor Solution

3. Countdown To Shutdown

4. Rigor Mortis Radio

5. Stick Up

6. Smoke & Mirrors

7. Crash Into The Weekend

8. Two Kinds Of Trouble

9. The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way

The Hives haben sich 1993 in Fagersta, Schweden, gegründet und veröffentlichten ihr Debüt-Album BARELY LEGAL im Jahre 1997 unter dem schwedischen Label Japhi, das zu Burning Heart Records gehört. Die Platte VENI, VIDI, VICIOUS (2000) markiert den Durchbruch der Band in den USA und in Europa. Die Gruppe um Frontmann Per Almqvist und seinen Bruder Niklas brachte seitdem noch drei weitere Studio-Alben heraus: TYRANNOSAURUS HIVES (2004), THE BLACK AND WHITE ALBUM (2007) und LEX HIVES (2012). Außerdem präsentierten The Hives 2001 die Kompilation YOUR NEW FAVOURITE BAND, die in Großbritannien mit Platin ausgezeichnet wurde.