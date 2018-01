The Smiths planen 2018 eine Reunion – leider nicht in optimaler Besetzung

The pelasure – the privilege is mine“, heißt es im The-Smiths-Klassiker „There Is a Light That Never Goes Out“ von 1986. Exakt 32 Jahre später scheint etwas Wundersames zu passieren, für das diese Songzeile die wohl treffende Beschreibung sein könnte.

Drei ehemalige The-Smiths-Mitglieder, nämlich Drummer Mike Joyce, Bassist Andy Rourke sowie der Zweit-Gitarrist Craig Gannon, haben eine Reunion angekündigt.

„Classically The Smiths" soll die Konzertreihe im kommenden Sommer heißen, bei der die drei Ex-The-Smiths vom Manchester Camerata Orchestra begleitet werden. Zunächst stehen Live-Termine für London, ein Heimspiel in Manchester und ein Gig in Edinburgh auf dem Plan, danach soll eine UK-Tour folgen. Termine für Deutschland sind bisher nicht geplant.

Neben bekannten Stücken der Indie-Band, wollen Joyce, Rourke und Gannon auch bisher unveröffentlichte Songs aus dem Smiths-Repertoire spielen, wie Joyce dem Manchester Evening Standard verriet.

Fehlen werden bei der Tour jedoch Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr – es ist also eigentlich nur eine halbe Reunion. Richtig wundern wird das aber sicherlich keinen Fan. Schließlich hatte Morrissey wiederholt betont, dass es niemals zu einer Reunion kommen würde. Auch Johnny Marr stand dem Vorhaben zuletzt kritisch gegenüber. Aber wer weiß, vielleicht geschieht ja doch noch das Unmögliche.

Ein Jahr nach dem 30. Geburtstag von THE QUEEN IS DEAD erschien zuletzt übrigens eine Re-Issue des wohl erfolgreichsten Albums der Band. Schon damals machten sich viele Fans mehr oder weniger Hoffnungen auf ein Comeback von The Smiths.