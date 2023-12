Top-Filme 2023: Barack Obama feiert „Oppenheimer“ und 13 andere Filme

Neben dem Blockbuster von Christopher Nolan findet sich auch ein Cannes-Gewinner auf der Liste.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama enthüllt traditionell am Jahresende seine persönlichen Favoriten in den Kategorien Musik, Film und Bücher. Auch im Jahr 2023 präsentiert der 62-Jährige in einem Beitrag auf „X“ wieder seine Zusammenstellung und gab seine Top-13-Filme bekannt.

Thriller, Dokus und Biopics in Obamas Programm

Vorab schreibt er: „Anfang dieses Jahres streikten Schriftsteller und Schauspieler, um für bessere Arbeitsbedingungen und Schutzmaßnahmen einzutreten. Das hat zu wichtigen Veränderungen geführt, die die Branche zum Besseren verändern werden.“ Anschließend stellt er seine diesjährige Auswahl vor, beginnend mit drei Arbeiten von „Higher Ground“, der Produktionsfirma, die er gemeinsam mit seiner Frau Michelle Obama ins Leben gerufen hat. Darunter fallen der Thriller „Leave the World Behind“, das Biopic „Rustin“ und die Dokumentation „American Symphony“.

Die übrige Liste beinhaltet Werke wie Christopher Nolans „Oppenheimer“, „BlackBerry“, der den Aufstieg der gleichnamigen Mobiltelefonmarke verfolgt, sowie den Gewinner der Goldenen Palme von Cannes, „Anatomy of a Fall“. Auch „The Holdovers“ von Alexander Payne, „Monster““ von Hirokazu Kore-eda und „American Fiction“ von Cord Jefferson schafften es unter die Auserwählten.

Nachtrag für einen weiteren Film

Etwa einen Tag nach der Bekanntgabe, meldet sich Obama in den Kommentaren jedoch erneut zu Wort um seine Zusammenstellung um ein Film zu erweitern. Er schreibt: „Update: Ich habe gerade ‚The Color Purple‘ gesehen und fand ihn toll. Ich füge ihn zu dieser Liste als einen meiner Lieblingsfilme des Jahres hinzu.“

Barack Obamas Lieblingsfilme 2023: Die Top 14 im Überblick