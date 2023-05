Eine unvollständige Übersicht der im April 2023 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2023: Diese Prominenten sind im April verstorben Jerry Springer starb am 27. April 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der legendäre US-Talkshow-Host wurde 79 Jahre alt. Copyright: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via/E! Entertainment Harry Belafonte starb am 25. April 2023 an Herzversagen. Der Sänger, Entertainer und Schauspieler wurde 96 Jahre alt. Copyright: Redferns/Gijsbert Hanekroot Kate Saunders starb am 21. April 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Only Fools and Horses„“-Schauspielerin und Autorin wurde 62 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Anthony Harvey Mark Stewart starb am 21. April 2023 im Alter von 62 Jahren. Der Musiker machte sich vor allem als Sänger der Postpunk-Band The Pop Group einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Redferns via Getty Images/Lorne Thomson Moon Bin wurde am 19. April 2023 tot in seinem Apartment in Seoul aufgefunden. Der koreanische Sänger der K-Pop-Band Astro, der auch als Schauspieler bekannt war, wurde nur 25 Jahre alt. Berichten zufolge wird bei der Todesursache aktuell von einem Suizid ausgegangen. Copyright: ImaZins via Getty Images/The Chosunilbo JNS Otis Redding III. starb am 18. April 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Sohn des Soul-Sängers Otis Redding war – wie sein Vater – zeit seines Lebens Musiker. Er wurde 59 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Chris McKay Mark Sheehan starb am 14. April 2023 nach kurzer Krankheit. Der The-Script-Gitarrist wurde 46 Jahre alt. Copyright: Redferns/Mike Lewis Photography Michael Lerner starb am 8. April 2023 an den Komplikationen eines zerebralen Krampfanfalls, den er im November letzten Jahres erlitten hatte. Der Schauspieler war sowohl in Hollywood-Filmen wie „Barton Fink“ und „Harlem Nights“ als auch in TV-Serien wie „M*A*S*H“ und „Starsky & Hutch“ zu sehen. Er wurde 81 Jahre alt. Copyright: Scott Gries Lasse Wellander ist am 7. April 2023 nach einem langem Kampf gegen seine Krebserkrankung gestorben. Der ABBA-Live-Gitarrist wurde 70 Jahre alt. Copyright: Redferns/Gus Stewart Paul Cattermole ist Berichten zufolge am 6. April 2023 überraschend tot in seinem Haus in Dorset aufgefunden worden. Der Sänger wurde als Teil der 90er-Pop-Band S Club 7 berühmt, die für 2023 eine Comeback-Tour geplant hatte. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Cattermole wurde 46 Jahre alt. Copyright: Dave J. Hogan/Getty Images For X/Dave J Hogan Vivian Trimble starb am 4. April 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Multiinstrumentalistin konnte unter anderem während der 90er mit der Alternative-Rock-Band Luscious Jackson große Erfolge feiern. Trimble wurde 59 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Tim Mosenfelder

Der Monat begann mit dem unerwarteten Tod der WWE-Legende Bushwhacker Butch, der am 2. April nach kurzer Krankheit verstarb. Noch plötzlicher mussten wir uns von S-Club-7-Sänger Paul Cattermole verabschieden, der am 6. April 2023 tot in seinem Haus in Dorset aufgefunden wurde. The-Script-Gitarrist Mark Sheehan starb am 14. April im Alter von 46 Jahren, und auch Harry Belafonte ging am 25. April leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im April 2023 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im April 2023 verstorbenen Persönlichkeiten

April 2023:

Robert Miller aka Bushwhacker Butch (†78, WWE-Legende), 2. April

Judy Farrell (†84, Schauspielerin), 2. April

Vivian Trimble (†59, Luscious-Jackson-Keyboarderin), 4. April

Maria Sebaldt (†92, Schauspielerin), 4. April

Paul Cattermole (†46, „S Club 7“-Sänger), 6. April

Lasse Wellander (†70, ABBA-Gitarrist), 7. April

Elizabeth Hubbard (†89, Schauspielerin), 8. April

Michel Lerner (†81, Schauspieler), 8. April

Carol Locatell (†82, Schauspielerin), 11. April

Lotti Krekel (†81, Schauspielerin & Sängerin), 11. April

Mark Sheehan (†46, The-Script-Gitarrist), 14. April

Otis Redding III. (†59, Musiker), 18. April

Moon Bin (†25, Musiker), 19. April

Kate Saunders (†62, Schauspielerin & Autorin), 21. April

Mark Stewart (†62, The-Pop-Group-Sänger), 21. April

Barry Humphries (†89, Schauspieler), 22. April

Harry Belafonte (†96, Sänger, Entertainer & Schauspieler), 25. April

MoneySign Suede (†22, Rapper), 25. April

Ron Faber (†90, Schauspieler), 26. April

Jerry Springer (†79, Talkshow-Legende), 27. April

Tim Bachman (†71, „Bachman-Turner Overdrive“-Mitgründer), 28. April

