Ein ganzer TV-Abend mit Chilly Gonzales – am 16. Oktober auf Arte

Der Sender Arte lädt am 16. Oktober 2020 zum „Chilly Gonzales“-Themenabend ein: So könnt Ihr um 23 Uhr zunächst Philipp Jedickes Dokumentation „Shut Up and Play the Piano“ sehen und direkt im Anschluss um 23. 55 Uhr dem „The Gonzervatory“-Konzert des Grammy-Preisträgers lauschen.

„Shut Up and Play the Piano“ erschien 2018 und beleuchtet Gonzales‘ Leben und Karriere mithilfe von Archivmaterial, Konzertaufnahmen und Interviews mit dem Künstler. Darin kommen neben dem Musiker selbst auch die deutsche Autorin Sibylle Berg, die beiden Popsängerinnen Leslie Feist und Peaches sowie der kanadische Rapper Drake zu Wort.

„Chilly Gonzales presents: The Gonzervatory“ stellt wiederum eine Gruppe talentierter Musiker*innen in den Mittelpunkt, die im Vorfeld von dem kanadischen Komponisten für seinen gleichnamigen Workshop ausgewählt wurden und sich am 28. Oktober 2019 im legendären Pariser Konzertsaal „Le Trianon“ in Form eines aufwändigen Konzertes vorstellten.

Gonzales erklärte damals im Vorfeld zu dem Projekt:

„Früher hatte ich ein schwieriges Verhältnis zum Studium der Musik; ich wollte inspiriert und herausgefordert werden, nicht ‚unterrichtet‘. Das technische Wissen erwarb ich schnell, aber es fiel mir schwer, meine Gefühle unmittelbar und gleichzeitig spielerisch auszudrücken. Ich habe bemerkt, dass vielen ausgebildeten Musiker*innen die instinktive musikalische Spielfreude fehlt, während Autodidakt*innen nicht wissen, wie sie ihre Fähigkeiten systematisch verbessern können. Musiker*innen sollten nicht zwischen Spaß und Wissen wählen, das ist eine falsche Wahl. Das Gonzervatory ist ein Ort für junge Musiker*innen, an dem sie ihre musikalische Stimme finden und stärken können und tiefer in die Emotionen und die Wissenschaft ihrer Kunst gelangen.“

Falls Ihr an dem Abend schon verbucht sein solltet, grämt Euch nicht: „Chilly Gonzales presents: The Gonzervatory“ könnt Ihr bis zum 14. November 2020 zusätzlich über die Arte-Mediathek im Stream genießen.