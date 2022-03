TV-Tipp: Seht hier Dave Gahan live mit den Soulsavers

Foto: Getty Images, Jim Dyson. All rights reserved.

Dave Gahan und die Soulsavers im Shepherds Bush Empire am 7. Dezember 2021 in London, UK. (Foto: Jim Dyson/Getty Images)

Nicht nur einmal wird in den kommenden Tagen Live-Material von Depeche-Mode-Frontmann Dave Gahan und dem Produzentenduo Soulsavers ausgestrahlt, sondern direkt zwei Shows mit den Künstlern stehen an.

Am Freitag (18.03.) werden die Musiker zu Gast bei Jimmy Fallons „Tonight Show“ sein. Dort werden sie Songs aus ihrem aktuellen Album „IMPOSTER“ spielen. Zuletzt hatte Dave Gahan die Bühne der US-amerikanischen Talk- und Comedy-Show im Jahr 2017 mit seiner Band Depeche Mode betreten. Wer ab 22:35 Uhr Central US Time keine Zeit hat, wird die Aufzeichnung der Sendung nachträglich in der Mediathek von NBC oder auf YouTube ansehen können.

Ein Mitschnitt des Gahan- und Soulsavers-Konzerts vom 10. Dezember 2021 wird am 25.03. auf arte (23.30 Uhr) gezeigt. Der Auftritt fand im Pariser Konzertsaal „Salle Pleyel“ statt, der bis zu Eröffnung der Pariser Philharmonie im Jahr 2015 als der einzige symphonische Saal der Stadt galt. Dort spielten Dave Gahan und die Soulsavers alle Titel ihres „IMPOSTER“-Albums und gaben danach als Zugabe noch einige Songs von Depeche Mode zum Besten.

Der Zusammenschluss von Gahan und dem Musikduo Soulsavers ergab sich durch eine gemeinsame Tour im Jahr 2009. Soulsavers, die aus Rich Machin und Ian Glover bestehen, begleiteten die „Sound of the Universe“-Tour von Depeche Mode als Support-Act und taten sich daraufhin mit dem Sänger der Band zusammen um ein Album aufzunehmen. Seither haben sie gemeinsam drei Platten veröffentlicht.

Ein Statement Gahans, mit Depeche Mode könne möglicherweise Schluss sein, hatte vor Kurzem für Aufregung gesorgt. Die bisherigen Singles aus allen Alben der Band werden aktuell aber weiterhin Stück für Stück als Sammelboxen veröffentlicht.