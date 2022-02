USA: „Spider-Man: No Way Home“ könnte „Avatar“ überholen

Der Hauptdarsteller von „Spider-Man: No Way Home“: Tom Holland in Barcelona, Spanien, 2022.

In den USA wurde „Spider-Man: No Way Home“ beinahe öfter im Kino gesehen als James Camerons „Avatar“. Weltweit bleibt „Avatar“ jedoch weiterhin mit großem Vorsprung an der Spitze der meistgesehenen Filme aller bisherigen Zeiten.

Vergangenen Sonntag (08. Februar 2022) lagen die Kinoticket-Einnahmen von „Spider-Man: No Way Home“ in den Vereinigten Staaten bei 749 Millionen US-Dollar. Damit ist das Abenteuer um Peter Parker kurz davor, „Avatar“ zu überholen. Die Einnahmen der ersten Veröffentlichung von „Avatar“ belaufen sich auf 749,8 Millionen US-Dollar. In späteren Jahren wurde der Film erneut im Kino veröffentlicht. Dadurch erhöhten sich die Einnahmen auf 760 Millionen US-Dollar. Es wird jedoch damit gerechnet, dass der neue Spidey-Film auch diese Marke knacken wird.

Global sieht es anders aus

Auf globaler Eben kann „Spider-Man: No Way Home“ jedoch nicht mit „Avatar“ mithalten. Camerons Film bleibt bislang der weltweit erfolgreichste Fim aller bisherigen Zeiten, mit Einnahmen von 2,84 Milliarden US-Dollar. Zwar rückte auch „Avengers: Endgame“ für kurze Zeit an erste Stelle, das änderte sich jedoch wieder, als „Avatar“ im Jahr 2021 in China ein zweites Mal im Kino veröffentlicht wurde.

Unterdessen steht „Spider-Man: No Way Home“ mit Einnahmen von 1,2 Milliarden US-Dollar im weltweiten Ranking auf dem sechsten Platz. Jedoch wurde der Film bislang noch nicht in China gezeigt, dem größten Markt für Kino-Einnahmen. Im Rennen um den erfolgreichsten Film der Corona-Pandemie schaffte es der neue Spider-Man-Film unterdessen jedoch auf Platz eins.