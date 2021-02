Videopremiere: Toto Belmont & Messer mit „Versiegelter Dub II“

Am heutigen 26. Februar 2021 erscheint das Video zu „Versiegelter Dub II“ von Toto Belmont & Messer. Beim Song handelt es sich um die erste Single aus dem für den 9. April 2021 angekündigten Album NO FUTURE DUBS. Es enthält Interpretationen der deutschen Post-Punk-Band Messer und ihrem aktuellen Album NO FUTURE DAYS, das im Februar 2020 seinen Release feierte.

Seht hier das Video zu „Versiegelter Dub II“

Verantwortlich für die Neuauflage der Songs ist der finnische Produzent Kimmo Saastamoinen alias Toto Belmont, ein langjähriger Freund der Gruppe. Er hat das Stück „Versiegelte Zeit“ dekonstruiert und neu zusammengesetzt – und das mit großem Erfolg: Entstanden ist ein wuchtiger Mix aus Post-Punk, Dub und Techno.

Als Digital-B-Seite der ersten Single ist „Tapetenhof“ zu hören – eine Neuinterpretation des Songs „Tapetentür“ von Messer.

Toto Belmont & Messer: Die Tracklist von NO FUTURE DUBS

1. Versiegelter Dub I

2. Versiegelter Dub II

3. A No. 3

4. Der Mieter Version

5. Dyyni

6. Tape 10

7. Mexiko

8. Tiefenrausch IIb

NO FUTURE DUBS erscheint am 9. April 2021 digital bei Trocadero und als Vinyl-LP bei Turnland.