„Wealth”: Modeselektor veröffentlichen neue Single und kündigen Tour an

Am Mittwoch erschien „Wealth”, die neue Single von Gernot Bronsert und Sebastian Szary alias Modeselektor. Vocals steuerte die britische Künstlerin Flohio bei, die unter anderem schon mit L-Vis 1990 und Gaika zusammengearbeitet hat.

In den vergangenen Jahren hörte man von Gernot Bronsert und Sebastian Szary eher im Kontext von Moderat, ihrem musikalischen Zweitprojekt mit Sascha Ring, besser bekannt als Apparat. Eigentlich sind die beiden aber als Modeselektor unterwegs. Ihr bisher letztes Album MONKEYTOWN erschien vor sieben Jahren und gilt als eine der wichtigsten Platten des Electro-Genres.

Im Mai 2018 veröffentlichten Modeselektor den Techno-Track „Kalif Storch” und markierten damit ihren Neustart als musikalisches Duo. Ab Februar 2019 touren sie nun durch Europa und den Rest der Welt, und machen dabei zweimal in Deutschland halt: Am 2. März kann man sie live in der „Alten Kongresshalle” in München sehen, und am 7. März kommen sie nach Berlin. Die Location steht allerdings noch nicht fest.

Die Tour-Daten von Modeselektor 2019: