Wes Anderson: Bill Murray ist „Teil der Familie“

Anderson sagte, der Schauspieler sei trotz früherer Vorwürfe ein wichtiger Part in seinem Leben.

Bill Murray ist für Wes Anderson „Teil seiner Familie“. Der 72-Jährige sei dem Regisseur „von Anfang an eine große Unterstützung gewesen“, daher, so Anderson in einem neuen Interview, werde die Beziehung zwischen den beiden nicht unter den aktuellen Anschuldigungen gegenüber Murray leiden. Im April 2022 waren Beschwerden an die Öffentlichkeit gedrungen, dass der „Ghostbusters“-Schauspieler am Set von „Being Mortal“ „unangemessenes Verhalten“ an den Tag gelegt habe. Laut Murray habe es sich dabei um eine reine „Meinungsverschiedenheit“ gehandelt.

Im Oktober 2022 berichteten Medien allerdings, dass Murray angeblich eine weibliche Arbeitskraft am Set „auf den Körper und auf den Mund geküsst“ habe, während sie Masken trugen. Gegen eine Bezahlung von 100.000 US-Dollar wurde der Prozess jedoch eingestellt. Ungefähr zur selben Zeit ließ Geena Davis in ihrem Memoiren „Dying of Politeness“ verlauten: Bill Murray habe sie angeblich während der Arbeiten an „Quick Change“ (1990) mit einem Massage-Gerät belästigt.

Bill Murray hat in neun Filmen von Wes Anderson mitgespielt – in „Die Tiefseetaucher“ (2004) übernahm er die Rolle des Protagonisten Steve Zissou. Auch für Andersons neuesten Film „Asteroid City“ war er eingeplant, erkrankte dann allerdings an Corona, weswegen er seine Beteiligung am Werk wieder absagen musste.