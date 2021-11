Ye und Drake: Ihr jahrelanger Streit ist offiziell beigelegt

Kanye West und Drake scheinen das Kriegsbeil nun offiziell begraben zu haben. Social-Media-Posts zeigen die beiden Rapper gemeinsam vergnügt in Toronto. Auch ein gemeinsamer Show-Auftritt steht noch im Raum.

Ye, Drizzy und Labelboss J Prince – welch illustre Runde. Ein Foto der drei, das die erfolgreiche Aussprache zwischen West und Drake veranschaulichen soll, kursiert derzeit in den sozialen Netzwerken.

Nach dem jahrelangen Streit der Rap-Stars überzeugte J Prince Kanye West zuletzt, eine öffentliche Stellungnahme in Richtung Drake zu formulieren. West kam der Bitte nach und las reumütig, wie ein Schuljunge, ein Friedensangebot von einem Smartphone ab:

I met with @kanyewest night in Htown at the Rothko Chapel. It wasn’t in my plans to meet him there but I must say I’m glad I didn’t allow a worship place for God to detour our meeting. pic.twitter.com/GM9FIN80Uj

