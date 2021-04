Zum Tod von Prinz Philip: Darsteller aus „The Crown“ kondolieren der königlichen Familie

Prinz Philip, Duke of Edinburgh und Prinzgemahl der britischen Königin Elisabeth II., verstarb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren. Nun wurde der Royal Family von den Schauspielern Matt Smith und Tobias Menzies kondoliert – beide spielten den Prinzen in der Netflix-Serie „The Crown“.

Matt Smith verkörperte Prinz Philip in den ersten beiden Staffeln. In einem Statement sagte er jüngst: „Ich möchte Ihrer Majestät, der Königin, und der königlichen Familie mein Beileid aussprechen. Prinz Philip war der Mann. Und er wusste es. 99 und raus, aber was für ein Spiel. Und was für ein Stil. Danke für Ihren Dienst, alter Junge – es wird nicht dasselbe ohne Sie sein.“

Matt Smith als Prinz Philip:

In einem Twitter-Post folgten Worte von Tobias Menzies, der den Prinzgemahl in den Staffeln drei und vier von „The Crown“ mimte: „Wenn ich irgendetwas über den Herzog von Edinburgh weiß, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht wollen würde, dass ein Schauspieler, der ihn im Fernsehen porträtiert hat, seine Meinung über sein Leben äußert.“ Stattdessen wolle er lieber William Shakespeare zitieren: „O guter alter Mann! Wie gut erscheint in Dir der beständige Dienst an der antiken Welt.“ Menzies wünschte Prinz Philip friedliche Ruhe.

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I’m fairly sure he wouldn’t want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I’ll leave it to Shakespeare.

„O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world…“

RIP

— Tobias Menzies (@TobiasMenzies) April 9, 2021