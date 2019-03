Zum Weltfrauentag 2019: Das sind die meistgestreamten Künstlerinnen bei Spotify

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Ariana Grande live bei den 2018 Billboard Music Awards in Las Vegas am 20. Mai 2018

8. März, Weltfrauentag. Ein guter Grund einmal mehr und umso lauter für Gleichberechtigung der Geschlechter zu kämpfen, aber auch das bereits erreichte zu feiern. Den Tag etwa mit weiblicher Kunst und Künstlerinnen verbringen. Seien es Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Autorinnen oder Musikerinnen.

Zum Weltfrauentag, der dieses Jahr erstmals in Berlin ein gesetzlicher Feiertag ist, hat der Streaming-Dienstleister Spotify einen Einblick in seine Unternehmenscharts gegeben und Listen mit den im Jahr 2019 bisher erfolgreichsten – also meistgestreamten – Künstlerinnen und weiblichen Podcast veröffentlicht, die euch nicht nur dabei helfen können, euren persönlichen Weltfrauentag aufzuwerten, sondern auch zu erkennen, wie divers und facettenreich weibliche Kunst ist.

Alle Listen, Stand 01. März 2019.

Kooperation

Top 10 meistgestreamte Künstlerinnen in Deutschland:

Ariana Grande Billie Eilish Loredana Halsey Ava Max Dua Lipa Bebe Rexha Sia Rihanna Lady Gaga

Top 9 meistgestreamte Podcasterinnen in Deutschland:

Herrengedeck – Der Podcast Besser als Sex Mordlust Happy, holy & confident Das Allerletzte Interview Im Namen der Hose – Der Sexpodcast von PULS Oh, Baby! … für besseren Sex Paula KOMMT Schnapsidee – der Podcast über Liebe, Love & sexy sein

Top 10 meistgestreamte Künstlerinnen weltweit:

Ariana Grande Billie Eilish Lady Gaga Halsey Dua Lipa Taylor Swift Rihanna Cardi B Selena Gomez Nicki Minaj

Top 10 meistgestreamte Podcasterinnen weltweit: