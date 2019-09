Zweite Single des neuen Albums: Angel Olsen veröffentlicht Musikvideo zu „Lark“

Am 12. September 2019 hat die US-amerikanische Sängerin Angel Olsen ihre neueste Single „Lark“ mitsamt dem dazugehörigen Musikvideo veröffentlicht.

Der Clip wurde in North Carolinas Asheville und den Outer Banks in Zusammenarbeit mit Regisseurin Ashley Connor gefilmt, die auch schon für das Video zur vorherigen Single „All Mirrors“, das Titellied des neuen Albums, zuständig war.

Angel Olsens viertes Studioalbum ALL MIRRORS erscheint am 04. Oktober 2019.

Das noch aktuelle Album der aus Missouri stammenden Sängerin MY WOMAN erschien im September 2016. Die Rezension vom Musikexpress findet Ihr hier:

Angel Olsen selbst sagt über ihre neue Single, dass es sie Jahre gekostet habe, das Lied fertig zu stellen:

’Lark’ is a song that took many years to finish. The disjointed feelings and verses of this song began to make sense as a way for me to exercise a kind of journey through grieving, a kind of personal struggle. The message of the song developed at first from an argument I once had with someone about trust and support. Later, I pulled from reoccurring themes in my life as a musician and as a human that dreams for a living. It’s easy to promise the world to those we love, but what about when our dreams change and values split?