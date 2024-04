„28 Years Later“: Jodie Comer, Ralph Fiennes & Charlie Hunnam sind dabei

Ob es in der Fortsetzung wieder um ein ausgebrochenes Virus geht, ist jedoch nicht bekannt.

Nachdem im Januar 2024 die Fortsetzung des Science-Fiction-Horrorfilms „28 Days Later“ bestätigt wurde, gibt es jetzt weitere Details zum Cast des Films. Neben Cillian Murphy sollen auch Jodie Comer („Killing Eve“), Ralph Fiennes („The Menu“) und Charlie Hunnam („The Gentlemen“) mitspielen.

Neue Schauspieler:innen und ursprüngliche Schöpfer

„World of Reel“ berichtet, dass die drei Schauspieler:innen für den Film gecastet wurden. Bisher wurden allerdings weder ihre Rollen noch weitere Details zur Besetzung bekannt gegeben. Zuvor wurde schon offenbart, dass „28 Years Later“ von den ursprünglichen Schöpfern, Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland, inszeniert wird.

Außerdem soll auch Cillian Murphy wieder die Hauptrolle übernehmen, nachdem er mit dem Endzeit-Originalfilm aus dem Jahr 2003 seinen internationalen Durchbruch erreichte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach dem ersten Film der UK-Reihe folgte 2007 mit „28 Weeks Later“ das zweite Werk, in dem es immer noch um die Folgen des ausgebrochenen Wut-Virus‘ ging, welches Menschen zu Bestien werden ließ. In einem Gespräch mit „NME“ erklärte Boyle 2022, dass er ebenfalls an einer Version mit dem Titel „28 Months Later“ geschrieben habe, aus der aber nichts wurde.

Der neue Streifen soll der Start einer Trilogie für das Franchise sein, wobei Boyle beim ersten der drei Filme Regie führen wird, während Garland alle drei Filme schreibt. Das Budget für jeden Film der Trilogie liegt laut „The Hollywood Reporter“ derzeit bei 75 Millionen US-Dollar (circa 69 Millionen Euro).