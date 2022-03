Alben der Woche: Stromae, The Weather Station und Kristine Leschper

Jede Woche gibt es unzählige Album-Releases weltweit – wer soll da noch den Überblick behalten? Bei unserem Videoformat „Alben der Woche“ präsentiert euch ME-Volontärin Emma Wiepking jeden Freitag die spannendsten Album-Veröffentlichungen der Woche – egal, ob es sich dabei um ein Meisterwerk oder einen gehörigen Flop handelt. So erhaltet ihr einen guten, schnellen und von der Redaktion kuratierten Überblick über die wichtigsten Releases.

Wir besprechen für euch die neue Platte von Stromae, MULTITUDE, sowie das Album HOW IS THAT I SHOULD LOOK AT THE STARS von The Weather Station und Kristine Leschpers THE OPENING, OR CLOSING OF A DOOR.

